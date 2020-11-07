شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: أبويا شاف نجاحى فى كلبش لكن والدتى ملحقتش تشوف النقلة دى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة: "أبويا طول عمره بيتباهى بينا باللى كنا فيه، وربّانا كلنا كويس أنا واخواتى، وكلنا شباب كويسين ومفيش حد أخلاقه بايظة، واحنا كمان بنتباهى بأن أبونا محمد كرارة". وأضاف خلال لقائه في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على dmc: "آخر نجاح أبويا شافه ليا كلبش الجزء الأول، ودى كانت أعلى نقطة وصلت لها، وكانت النقلة وهو حضر النقلة الكبيرة دى، وأمى ملحقتش تشوف أى حاجة. Advertisements





يذكر أن آخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذى حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه على قناة ON والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، طوال أيام شهر رمضان الماضي. وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بجانب أمير كرارة، كلا من، أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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