شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لـ"أبلة فاهيتا": بحب مهنة التجارة والسمك من أكلاتى المفضلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ليلى علوى لكارو ابنة "أبلة فاهيتا"، إنها تحب مهنة التجارة فى وقت فراغها، وتتعلم من فيفى عبده التفاؤل، لافتة إلى أن من الأكلات المفضلة بالنسبة لها السمك، وأن آخر معاكسة تعرضت لها كانت ترتدى نضارة وأيس كاب وقيل لها "والله أحلى من ليلى علوى".

وحلت ليلى علوى اليوم الجمعة ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا فى الموسم الجديد، خلال حلقة جديدة من برنامجها "لايف من الدوبلكس"، الذى يعرض على شاشة قناة on e.

وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذى حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏