فن ومشاهير

فيديوهات وصور جديدة من حفل زفاف هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات وصور جديدة من حفل زفاف هنادى مهنا وأحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مقاطع فيديو وصور جديدة الأجواء المبهجة في حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، المقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من "كوفيد 19".

 

 

وحضر النجم تامر حسنى حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والمقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة، حيث ظهر فى إحدى الصور بصحبة نجم المهرجانات حسن شاكوش، ومن المقرر أن يقدما فقرتيهما الغنائية خلال الحفل.

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة هنادى مهنا بليلة الحنة، وغلب عليها أجواء الطابع الشعبي، حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع توك توك وراقصات وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

 

 

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

أحمد خالد مع هنادي مهنا
أحمد خالد مع هنادي مهنا

 

 

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفنانة هنادي مهنا مع النجم أحمد خالد صالح
الفنانة هنادي مهنا مع النجم أحمد خالد صالح

 

جانب من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا مع النجم أحمد خالد صالح
جانب من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا مع النجم أحمد خالد صالح

 

حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

 

صورة من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا مع النجم أحمد خالد صالح
صورة من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا مع النجم أحمد خالد صالح

 

فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

 

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوهات وصور جديدة من حفل زفاف هنادى مهنا وأحمد خالد صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا