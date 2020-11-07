شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: بحب السينما وسعيدة بتحويل مسلسل "بـ100 وش" لفيلم سينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللى كريم: "بعدما قدمت مسلسل (بـ100 وش) فى رمضان الماضى شعرت أننى أريد أن أقدم أدوارا كوميدية وخفيفة لأن الأدوار الأخرى أنهكتنى خلال السنوات الماضية"، وأضافت: "سنقدم بـ100 وش كفيلم سينما كما أعلن المنتج جمال العدل، ولأنى أحب السينما جدا سعدت بهذا القرار وسيكون هذا الأمر جديدا من نوعه، حيث إن المعتاد أن تُقدم الأفلام كمسلسلات ولكن الجديد أن المسلسل سيتحول إلى فيلم".

وأضافت نيللى كريم، خلال لقائها برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة: "أعتقد أن الحظ يلعب دورا كبيرا فى حياتى، فأنا شخص محظوظ جدا بالإضافة إلى أننى ما زلت أجتهد إلى الآن، وقد قدمت العديد من الأدوار التى اعتذر عنها بعض زملائى مثل ذات وأنت عمرى وأعتقد أن هذا لا يقلل منى لأنى في كثير من الأحيان أعتذر عن بعض الأعمال ويقدمها غيرى بجدارة".