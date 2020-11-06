صور وفيديو.. تامر حسني وحسن شاكوش في حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

رنا صلاح الدين - بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنانة هنادي هاني مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وذلك داخل فندق هيلتون هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

وحضر منذ قليل الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش إلى مقر حفل الزفاف، حيث من المقرر أن يقدم كلا منهما فقرة في الحفل، وحرص كلا منهما على التقاط صورة تذكارية مع بعضهما.

تامر حسني وحسن شاكوش في حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

وانتشر على إحدى الصفحات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فيديو، ظهرت خلاله الفنانة هنادي هاني مهنى وهي مرتدية فستان الزفاف.

https://www.instagram.com/p/CHQmEhKBfXj/?igshid=qvtm9pr2m7lzembed/captioned

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ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف عائلتي العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من أصدقائهم من الفنانين في الوسط الفني.

هنادي مهنى بفستان زفافها

وكان عقد قرآن أحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنى منذ فترة، وكان وسط حضور ضئيل من المعزومين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت الفنانة هنادي هاني مهنى احتفلت مؤخرا بليلة حنتها، وغلب على هذه الليلة الطابع الشعبي، حيث زين المكان بسرداق أحمر وأعمدة نور تغلب عليها الشكل الشعبي، كما كان يوجد توك توك في المدخل، إضافة إلى ارتدائها جلباب بلدي هي وعريسها الفنان أحمد خالد صالح.

يذكر أن الفنانة هنادي هاني مهنى والفنان أحمد خالد صالح شاركوا معا لأول مرة في عمل فني في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ويبدو أن هذا العمل كان بداية قصة حبهم، ومن ثم أعلنوا عن خطوبتهم.