غريتا تونبرغ تنتقم من ترامب بعد 11 شهرًا.. استخدمت كلامه ضده!

متابعة بتجـــــــــــرد: أخذت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ الثأر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما سخر منها العام الماضي.

وفي التفاصيل، ردت غريتا تونبرغ عبر تويتر على تغريدة ترامب كان قد قال فيها: “أوقفوا العد!”.

وقالت الناشطة في ردها: “يا للسخف. يتعين على دونالد العمل لحل مشكلة التحكم بالغضب لديه، ثم يذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدأ يا دونالد، اهدأ!”.

وجاء رد غريتا تونبرغ على ترامب بعدما كان قد كتب ترامب في شهر كانون الأول الماضي على تويتر ساخراً من الفتاة بسبب مناشداتها الحماسية للحكومات أن تعمل للحد من الاحتباس الحراري.

وقال ترامب آنذاك معلقاً على شخص قدم التهنئة لـ غريتا تونبرغ على اللقب: “يا للسخف. يتعين على غريتا العمل لحل مشكلة التحكم بالغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدئي يا غريتا، اهدئي!”.