متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما كان قد كشف الفنان الشاب وليد الحلاني إصابة عائلته سابقاً بفيروس كورونا، تحدّث والده فارس الغناء العربي عاصي الحلاني للمرة الاولى عن تجربة عائلته مع كورونا، وذلك على هامش حفله في دار الاوبرا بمصر.
في التفاصيل، أكّد عاصي الحلاني لبرنامج MBCTRENDING “بالفعل لقد أصبنا بفيروس كورونا، ولكن الحمدلله كانت العوارض خفيفة”.
وأضاف “حجرنا كعائلة نفسنا في المنزل لمّدة 15 يوماً، وعندما خضعنا للـ PCR مجدداً تبيّن أننا تعافينا من المرض وجاءت النتيجة سلبية”.
وكشف عاصي الحلاني أنه كان من المقرر أن يصدر ألبومه الغنائي الجديد مع بداية الصيف الفائت، ولكن المشروع قد تأجّل الى نهاية سنة 2020 بسبب الظروف الراهنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يتحدّث عن تجربة عائلته مع كورونا للمرة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.