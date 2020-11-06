نقل دييغو مارادونا إلى المستشفى وحالته ليست بالحرجة

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكر موقع “ESPN الأرجنتيني” عن نقل دييغو مارادونا إلى مستشفى في الأرجنتين إبينسا كلينيك في لابلاتا التي تبعد حوالي ساعة عن بوينس ايرس، ويتولى مارادونا تدريب نادي خيمناسيا ئي إسجريما في لابلاتا.

وبحسب التقارير نقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص بسبب شعوره بتوعك منذ فترة وسيبقى تحت الملاحظة عدة أيام وحالته ليست بالحرجة.

كما نقل إلى المستشفى في كانون الثاني 2019 بسبب معاناته من نزيف داخلي في المعدة.