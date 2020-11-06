متابعة بتجــــــــــرد: أعلن المذيع الأميركي آل روكر أنّه يعاني سرطان البروستات.
وخلال برنامج “Today” على “أن بي سي”، أعلن المذيع مباشرة على الهواء إصابته بالسرطان مشيراً وبكل هدوء إلى أن هكذا خبر “يُعتبر جيّداً وسيئاً في الوقت نفسه”.
وقال: “الجيّد في الأمر هو الكشف المبكر، والسيء هو عدائية هذا المرض والوقت الذي يتطلبه الشخص بين العلاج والشفاء”.
وأكد روكر أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل على أمل العودة إلى الشاشة قريباً.
وغصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالتغريدات والتعليقات المشجعة لآل والدعوات لشفائه القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة على الهواء وبكل هدوء.. آل روكر يعلن الخبر المحزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.