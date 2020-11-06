مباشرة على الهواء وبكل هدوء.. آل روكر يعلن الخبر المحزن

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن المذيع الأميركي آل روكر أنّه يعاني سرطان البروستات.

وخلال برنامج “Today” على “أن بي سي”، أعلن المذيع مباشرة على الهواء إصابته بالسرطان مشيراً وبكل هدوء إلى أن هكذا خبر “يُعتبر جيّداً وسيئاً في الوقت نفسه”.

وقال: “الجيّد في الأمر هو الكشف المبكر، والسيء هو عدائية هذا المرض والوقت الذي يتطلبه الشخص بين العلاج والشفاء”.

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وأكد روكر أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل على أمل العودة إلى الشاشة قريباً.

وغصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالتغريدات والتعليقات المشجعة لآل والدعوات لشفائه القريب.