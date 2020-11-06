نتفليكس يحذّر.. The Crown يقدم ديانا مريضة بالشره

متابعة بتجــــــــــــرد: صدمة كبيرة أصيب بها عشاق الأميرة ديانا بعد عرض الترويج الخاص بالموسم الرابع لمسلسل “The Crown” الذى يبدأ بثه منتصف الشهر الجارى على منصة “NETFLIX”.

فقد تضمن الترويج تحذيرات عن مشاهد للأميرة وهي تعاني من شره الطعام (بوليميا).

ويسرد المسلسل كيف أن ديانا بدأت تصاب باضطراب الطعام بعد خطوبتها من الأمير تشارلز، ومع انهيار زواجها شوهدت ديانا، التي تؤدي دورها الممثلة إيما كورين تتقيأ بعنف في المرحاض في مناسبات عدة.

ويأتي التحذير من هذه المشاهد في بداية ثلاث حلقات من عشر تغطي الفترة من 1979 إلى 1990.

وستظهر اللحظات المزعجة في حلقة يصاب خلالها تشارلز بحالة من الغيرة بعد أن أثبتت أميرة ويلز أنها أكثر شعبية منه خلال جولة ملكية في أستراليا.