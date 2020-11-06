ما الذي يجمع بين عاصي الحلاني ومي شدياق؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الحفل التكريمي السنوي الخاص بالإعلامية السيدة مي شدياق MCF Awards للعام 2020 الحالي.

ومن المقرر أن يقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل عدد من الأغنيات ومن بينها أغنية “بيكفي إنك لبناني” التي أصبحت بمثابة نشيد لأهم المناسبات الوطنية في لبنان.

وكان عاصي الحلاني قد أحيا منذ يومين حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو هشام نبوي.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية “رجعتيني لبدايتي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.