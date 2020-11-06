بشرى تعلن نتيجة تحليل كورونا بعد إصابات "نجوم الجونة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الممثلة المصرية بشرى ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول).

ونشرت بشرى عبر حسابها في موقع "أنستقرام"، صورة من نتيجة تحليل فيروس كورونا التي ظهرت سلبية.

وكتبت بشرى، وهي مديرة العمليات في مهرجان الجونة السينمائي: "الحمد لله نتيجة تحليل الـPCR الخاص بي negative أي سلبية، رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان، ربنا يحفظ الجميع وشكراً لكل مَن اتصل للاطمئنان عليّ من الشائعات".

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وأجرى عدد من الفنانين تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحتهم، بعد أن أعلن فنانون شاركوا في المهرجان إصابتهم بـ"كوفيد- 19".

وضمت قائمة المصابين بفيروس كورونا من الفنانين، الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة: زينب غريب، سارة عبدالرحمن، نشوى مصطفى، مغني الراب ويجز.

