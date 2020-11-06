شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون يطير إلى أديلايد بعد الإعلان عن تصوير فيلمه الجديد "Gold" فى أستراليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النجم العالمى زاك إيفرون إلى أديلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا بدون صديقته فانيسا فالاداريس بعد الإعلان مشاركته في تصوير فيلمه الجديد "Gold" في جنوب أستراليا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وشوهد الممثل العالمي البالغ من العمر 33 عامًا في مطار جولد كوست اليوم الجمعة، فى نفس اليوم الذي أُعلن فيه أنه سيصور فيلمه الجديد فى جنوب أستراليا.



أحدث ظهور للنجم العالمى زاك إيفرون

وبحسب ما ورد إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غادر نجم The Greatest Showman من منزله في خليج بايرون بواسطة سيارة ليموزين، قبل نقله إلى المطار ليبدأ رحلته إلى أستراليا، وكان بصحبته أحد الأصدقاء لكن لم تكن معه صديقته فانيسا فالاداريس.



العالمى زاك إيفرون

وارتدى كل من زاك إيفرون وصديقه أقنعة وجه سوداء أثناء قيامهما بسحب أمتعتهما إلى صالة المطار. ولم يرتد نجم هوليوود قناعه إلا بعد خروجه من سيارة الليموزين، متفاخرًا بلحية سوداء كثيفة.

يأتي ذلك بعدما تعاقد النجم العالمى زاك إيفرون مؤخرا على دور البطولة فى النسخة المعادة من فيلم "Firestarter"، الذى أنتج عام 1984، والمقتبس من رواية "ستيفن كينج" الكلاسيكية.

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ويركز الفيلم على فتاة صغيرة تطور قوى الحركة والقدرة على رؤية المستقبل، لكن تم اختطافها من قبل وكالة حكومية غامضة تخطط لتسليح مهاراتها الخارقة واستخدمها لصالحها، والفيلم سيكون من انتاج Universal Pictures و Blumhouse Productions و Weed Road Productions.



النجم العالمى زاك إيفرون

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتقابل كل من (أندرو، وفيكي) فى إحدى الكليات العملية أثناء عملهما كمتطوعين لإجراء التجارب العلمية عليهما، يدخلان فى تجربة علمية غامضة لتحريك الأشياء عن بعد، يتزوجان، وينجبان (تشارلي)، الفتاة التى لديها قدرة على إشعال الحرائق عن بعد، مما يضعها محط اهتمام السلطات الفيدرالية، وتحت مجهر الإعلام، مما يدفعها للهرب، وكان يقوم بدور الفتاة الصغيرة فى النسخة الاولى من الفيلم النجمة العالمية دور باريمور.