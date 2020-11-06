شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح غدا "كرهتنى فى الحب" ضمن ألبومه الجديد خليك فولاذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر حسنى لطرح أغنية جديدة بعنوان "كرهتني في الحب" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولازى" غدا السبت فى الساعة السادسة مساء، وذلك بعدما طرح من قبل ثلاث أغنيات، وهى "مبطلناش إحساس"، "فجاة افترقنا"، "بألف السلامة ".

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على جانب آخر ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشارك في بطولته كل من ماجد الكداونى، حلا شيحة، سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين، قصة وتأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية "فرصة عمر" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد، وهى إهداءً من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب، حيث كتب طرح تامر الأغنية على صفحته بموقع "فيس بوك" وعلق عليها: "لكل أطفالنا الملايكة أصحاب عمليات القلب المفتوح.. فخور باختياري عشان أكون صوت الحملة الجديدة للدكتور العظيم مجدي يعقوب.