شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يحيى الذكرى السنوية الأولى على رحيل هيثم أحمد زكى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد إمام على إحياء الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنان هيثم أحمد زكى، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حينما نشر صورة لهما معاً، وعلق عليها: "ألف رحمة ونور عليك يا صاحبي أنت وأسرتك وكل حبايبنا اللى عندك، الفاتحة لكل الغاليين اللى سابونا".



محمد امام وهيثم احمد زكى

وكانت كاميرا ”الخليج 365” التقت رامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى أثناء زيارته لشقيقه بمقابر الأسرة على طريق الفيوم وحاورته، لمشاهدة اللقاء اضغط هنا.

وقال رامى: "أنا موجود هنا فى مصر من أسبوع وجيت هنا المقابر بالليل ودخلت لوحدى قعدت معاه لساعات أحكيله.. وحسيت بروحه فجأة لأننا كنا قريبين من بعض جدًا وكأننا روح واحدة بقلب واحد.. واتكلمت معاه.. وبكيت شوية وضحكت شوية زى ما كنت بتكلم معاه وهو عايش بالظبط".

وأضاف: "الوقت عدى بسرعة رغم أنه كان كبير، ونمت جنبه لساعات، هيثم واحشنى جدا لأنه كان قدوتى وكل حاجة فى حياتى.. أنا مشوفتش والدتى لأنها توفت وأنا عندى ٣ سنين فملحقتهاش بس لما بحتاج أشوفها كنت بجيب فيديوهاتها على يوتيوب واتفرج على لقاءتها التلفزيونية وعلى أعمالها الفنية.. أنا حبى ليها وهيثم أخويا كبير جدا".

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وأردف: "كنا عيشين أنا وهيثم مع بعض فترة كبيرة لحد ما بعدتنا الظروف.. وده كان غصب عنى مش بإرادتى وسافرت بريطانيا كملت تعليم وشغل هناك وكنت بنزله مصر اطمن عليه وهو كمان كان بيجيلى هناك يطمن عليا، كنا كيان واحد بتجمعنا الطيبة وحبنا للناس".

واستكمل: "حياتى كلها اتهزت وقت معرفتى بوفاته وكأنه زلزال لأنه توفى وهو بعيد عن عينى تفصلنا قارات كان نفسى أكون جنبه وقتها بس هى مشيئة الله عز وجل وقدره ولا اعتراض على ذلك".

وبسؤاله عن رغبته فى التمثيل مثل شقيقه هيثم أحمد زكى رد قائلا، "أفكر فى ذلك ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب الذى اتحدث فيه عن هذا".

ويحل غدا الذكرى السنوية لوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى نجل كلا من الفنان القدير الراحل أحمد زكى والفنانة الراحلة هالة فؤاد والأخ غير الشقيق لرامي بركات، والذى وافته المنية نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله.