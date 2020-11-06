شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم بحفل دار الأوبرا: أوجه الشكر لروح رتيبة الحفنى وإيمانها بى فى بدايتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم خالد سليم، على هامش حفلته بالأوبرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29، الشكر لروح الدكتورة رتيبة الحفنى التى كانت صاحبة فكرة هذا المهرجان عام 1992، مضيفا: "وإيمانها بى وأنا فى بدايتى مشوارى الفني".

وأكد سليم أنه لولا تشجيعها له لما كان واقفا على هذا المسرح العظيم، كما وجه شكره لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التى كانت حاضرة بالحفل، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، كما وجه الشكر للفنان إيهاب فهمى وزوجته اللذين كانا حاضرين الحفل، وفى نهاية كلمته التى كانت بعد أغنيته الأولى وجه الشكر لأسرته التى كانت حاضرة بالحفل.









يذكر أن النجم خالد سليم بدأ حفلته الغنائية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ29 بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وشهدت حفلته إقبالا جماهيريا كبيرا وسط إجراءات احترازية قوية، وكانت أولى أغانيه بالحفل هي "وحشتونى" للراحلة وردة الجزائرية. Advertisements









من ناحية أخرى النجم خالد سليم قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كانت آخرها بطولة مسلسل "بلا دليل" الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من الفنانة درة ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي.

كما انه يصور حاليا مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.