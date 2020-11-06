شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يبدأ حفلته بالأوبرا وسط إقبال جماهيرى كبير بأغنية "وحشتونى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل النجم خالد سليم حفلته الغنائية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ29 بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، وشهدت حفلته إقبالا جماهيريا كبيرا وسط إجراءات احترازية قوية، وكانت أولى أغانيه بالحفل هي "وحشتونى" للراحلة وردة الجزائرية.





























من ناحية أخرى النجم خالد سليم قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كانت آخرها بطولة مسلسل "بلا دليل" الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من الفنانة درة ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي.

كما انه يصور حاليا مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، كما ان له رصيد من الأعمال الأخرى التى حققت نجاح كبير ومنها "رسايل" واختيار اجبارى" و"جبل الحلال" و"مأمون وشركاه" وغيرها.