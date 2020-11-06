شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يشارك جمهوره أول صورة من موقع تصوير فيلم "Spider-Man 3": ارتدوا الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل العالمي توم هولاند جمهوره ومعجبيه أول صورة من موقع تصوير فيلم "Spider-Man 3"، حيث نشر الصورة عبر إنستجرام، وحث متابعيه على ارتداء الكمامات لحماية نفسهم والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر في الصورة "سبايدر مان" مرتديا الكمامة، حيث نشرها توم هولاند وعلق عليها قائلا: "ارتدى القناع (الكمامة).. أنا أرتدى اثنين"، فيما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين على منصات السوشيال ميديا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الممثل العالمي توم هولاند عن وصوله إلى أتلانتا لتصوير مشاهده فى فيلمه الجديد المرتقب "Spider-Man 3"، حيث شارك هولاند جمهوره ومعجبيه مقاطع فيديو عبر خاصية الاستورى على حسابه الرسمى بإنستجرام عقب وصوله إلى أتلانتا، قائلا: "حان الوقت لـ Spider-Man 3".

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ونشر توم هولاند سلسلة من مقاطع الفيديو عبر "Instagram Story "، توثق سفره إلى أتلانتا، كما ظهر في لقطات عقب هبوطه بالطائرة مرتديا الكمامة لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المستجد.

فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

وتعتزم الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال Spider-Man 3، طرح التريلر الرسمي الأول للفيلم في شهر ديسمبر المقبل، المقرر طرحه في ديسمبر 2021 بعد تأجيله من يوليو 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذى عطل الكثير من الأعمال الفنية والسينمائية.

من ناحية أخرى، يشارك توم هولاند في فيلم "Uncharted" المستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عدد من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

ومن المتوقع عرض فيلم "Uncharted"، الذي يمتلك أعلى ميزانية إنتاج لشركة "Sony Pictures" هذا العام بأكثر من 230 مليون دولار، في العام المقبل، وبلغت تكلفة التصوير في هذه المنطقة السياحية حوالى 175 ألف دولار.