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تامر حسنى وحسن شاكوش أول الحاضرين فى حفل زفاف هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل النجم تامر حسنى حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والمقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهر فى إحدى الصور بصحبة نجم المهرجانات حسن شاكوش، ومن المقرر أن يقدما فقرتيهما الغنائية خلال الحفل.

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واحتفلت الفنانة هنادى مهنا بليلة الحنة، وغلب عليها أجواء الطابع الشعبي، حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع توك توك وراقصات وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

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وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

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