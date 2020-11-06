16 معلومة عن هنادي مهنا.. بدأت مشوارها في عمر 3 سنوات ووالدتها فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة، وذلك بعدما تم عقد قران الثنائي في يوم 7 أكتوبر الماضي.

واقتصر حضور حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

"الخليج 365" يرصد لكم في السطور القادمة معلومات عن هنادي مهنا:

- هنادي مهنا ولدت في 28 يوليو 1998

- والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا ووالدتها فرنسية.

- ظهرت موهبتها مبكرا، وشاركت وهي في عمر 3 سنوات في أوبريت "القدس هيرجع لنا" لتقول رسالة باللغة الفرنسية.

- درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية.

- قدّمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.

- عرفها الجمهور لأول مرة من خلال مشاركتها الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية فيلم "القرد بيتكلم" 2017.

- كان من المفترض أن يكون أول أعمالها فيلم "الجبابرة" مع عمر متولي، لكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

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- العام 2019 شهد انطلاقتها فنيا من خلال المشاركة في 4 مسلسلات رمضانية وهي "حكايتي" مع ياسمين صبري، "بركة" مع عمرو سعد، "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان، و"زلزال" مع محمد رمضان وهو العمل الذي تسبب في شهرتها.

- في ديسمبر 2019 احتفلت "هنادي" بخطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح، وظهرا معا عقب ذلك في مسلسل "الفتوة" وتزوجا عن قصة حب في العمل أيضا.

- ظهرت هنادي مهنا "ضيفة شرف" في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض رمضان 2020، وهو بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب.

- شاركت في مسلسلين في رمضان 2020، وهما "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال.

- قدّمت مؤخرا دور "أيتن كمال" من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "بنات ثانوي" 2020، وهو أول أعمالها السينمائية.

- بجانب عملها في الفن، تعمل في مجال الإعلانات.

- اعترفت الفنانة هنادي مهنا بهروبها من درس مرة واحدة في حياتها وهي صغيرة؛ لكنها لم تبلغ والدها، ثم قامت بتقبيل أبيها الملحن هاني مهنا على الهواء.

- قالت "هنادي" خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، إن والدها لا يعترض على ملابسها، مؤكدة أنها لن تقبل أي شخص يقوم بمعاكستها في الشارع ومستعدة للاشتباك معه.

- أكدت خلال اللقاء أنها تقف بجانب والدها خلال خلافاته مع والدتها، ودون أن تعلم ماذا فعل والدها، لكنها تدافع عنه لأنها تحبه كثيرا.

- كشفت أيضا أن برنامج "معكم منى الشاذلي" هو سبب دخولها مجال التمثيل، وقالت أثناء اللقاء: "لما عملت أغنية فيلم (القرد بيتكلم)، أستاذة منى الشاذلي استضافت الفيشاوي والمخرج بيتر ميمي، وفي أثناء اللقاء عرضت صورة ليّا، وكان في الوقت ده مخرج مسلسل (أفراح إبليس) أحمد خالد أمين بيدور على وجه جديد وكان بيتفرج على البرنامج بالصدفة، فعجبته وكلمني وشاركت في المسلسل".