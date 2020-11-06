بشرى تعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
كشفت الفنانة بشرى، مساء اليوم الجمعة، نتيجة إجرائها تحليل فيروس كورونا المستجد.
ونشرت بشرى، صورة نتيجة التحليل والتي ظهرت سلبية عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله نتيجة تحليل الـ pcr الخاص بي negative سلبية.. الالتزام بالكمامة هو السر.. ربنا يحفظ الجميع وشكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".
ومن جانب آخر، كشفت الفنانة بشرى لـ"الخليج 365"، عن كواليس إعلان خطبتها في ختام الدورة الرابعة من المهرجان التي انتهت منذ أيام، وقالت إنها فوجئت بزميلها الفنان خالد الصاوي يطالبها بخلع كمامة الوجه قبل أن يمسك يدها ويقتادها على السجادة الحمراء، وسط مجموعة من زملائها الفنانين، ليتقدم حبيبها ويطلب يدها للزواج أمام أعين الجميع، مضيفة: "حصل زي ما شفتم في الفيديو".
وعن سبب بكائها لحظة ركوع رجل الأعمال سالم هيكل، على ركبة واحدة حاملا خاتم زواج، ليطلب خطبتها، (هي العادة المتعارف عليها لدى الغرب في طلب الزواج)، قالت بشرى: "الموقف كان مفاجئ ومهيب وغير متوقع وكنت في مود الشغل وفاكرة إن في حد وقع وإحساس المسؤولية هو سيد الموقف وفجأة لقيت الحال غير الحال زي ما ظهر في الفيديو".
وتعقيبًا على سؤالها للعريس أثناء بُكائها بطريقة فكاهية عن ثمن الخاتم الذي قدمه لها، قالت: "دي روح المنتج اللي جوايا مع بعض الكوميديا".
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