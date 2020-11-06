الصور الأولى لهنادي مهنا بفستان زفافها على أحمد خالد صالح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي يحتفل الفنان أحمد خالد صالح، والممثلة هنادي مهنا، بزفافهما مساء اليوم الجمعة. وتداول رواد موقع "إنستجرام"، الصور الأولى لهنادي مهنا بفستان زفافها على أحمد خالد صالح قبل إقامة الحفل. ويقام حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، ويقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان. وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.

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