محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي: يحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء اليوم الجمعة في فندق شهير بالقاهرة. وتداول رواد موقع "إنستجرام"، أول فيديو من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وظهرت فيه الأولى بفستان الزفاف. ويقتصر حضور حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان. وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.

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