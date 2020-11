حصل على جائزة أسوأ ممثل.. 12 مشهدًا لـ"ترامب" في هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

الانتخابات الأمريكية تشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام العالمي في هذه الأيام، فالمعركة شرسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبعيدًا عن الأجواء السياسية المشتعلة، عُرف ترامب قبل توليه مقاليد الحكم في أكبر دولة بالعالم، كرجل أعمال ومقدم سابق لبرنامج تليفزيون الواقع The Celebrity Apprentice الذي حاز من خلاله جائزتين من جوائز إيمي، كما ظهر أيضا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية في هوليوود، بمشاهد ثانوية واقتصرت أدواره على مجرد الظهور العابر وحلوله ضيفًا و"كومبارس" لثوانٍ، ومنها:-

Alone 2: Lost in New York

يعتبر ظهور ترامب في فيلم Home Alone 2 عام 1992، من أشهر أعماله التمثيلية رغم مشاركته العابرة، خاصةً وأن الفيلم يعد من أشهر أفلام أعياد الكريسماس والذي يعرض في ليلة رأس السنة في العديد من المحطات العالمية.

وظهر ترامب في الفيلم مرتديًا معطفًا أسود طويلًا، حينما تاه "كيفن" (ماكولي كولكين) عن عائلته للمرة الثانية واضطر لسؤال "دونالد" عن اتجاه الخروج بعد لقاء الاثنين في مدخل فندق "بلازا" الفخم في نيويورك، ليرد ترامب قائلا: "أكمل طريقك وانعطف إلى اليسار".

والمفارقة أن ترامب اشترى هذا الفندق آنذاك، واشترط أن يتم إعطاؤه دورًا في الفيلم، حسب ما جاء في مقابلة سابقة مع الممثل الأمريكي مات ديمون عام 2017.

وفي ديسمبر الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشاركته في فيلم Home Alone 2، الذي يتناول فترة الاحتفال بعيد الميلاد، بعد 27 عامًا من تصويره، وذلك قبل دخوله البيت الأبيض بفترة طويلة، وقال إنه كان أكثر شبابًا عند ظهوره بالفيلم، مؤكدا أنه يعتز بكونه جزءًا من عمل هو الأنجح على الإطلاق.

Ghosts Can’t Do It

شارك ترامب عام 1989 في فيلم Ghosts Can’t Do It مع الممثلة بو ديريك، وظهر بشخصيته الحقيقية ورغم ذلك نال جائزة Razzie لأسوأ ممثل مساعد.

The Fresh Prince of Bel-Air

ظهر ترامب في هذا مسلسل The Fresh Prince of Bel-Air عام 1990 مع ويل سميث، في إحدى الحلقات بشخصيته الحقيقية، ودخل "دونالد" في نوبة غضب وراء الكواليس آنذاك بسبب قلقله ألا يكون حواره مضحكًا بشكلٍ كافٍ.

The Little Rascals

ظهر ترامب في فيلم The little Rascals عام 1994، من خلال دور بسيط وهو يتحدث في الهاتف مع ابنه مرددًا جملة "أنت أفضل ولد يستطيع المال شراءه".

The Nanny

ظهر ترامب في مسلسل The Nanny عام 1996 إلى جانب الممثلة فران فاين في حلقة بعنوان The Rosie Show، إذ زارها في المنزل وقبّلها، ثم رفع سماعة الهاتف وصاح في أحد المتصلين "قلت لك لا تتصل بي على هذا الخط مجددًا"؛ ليظهر ثريًا ومتعجرفًا.

The Associate

ظهر ترامب في العام ذاته وبالملابس ذاتها في الفيلم الكوميدي The Associate في "شوت سينمائي" لا يتجاوز 30 ثانية.

The Drew Carey show

ظهر ترامب باسمه الحقيقي في عام 1997 بمسلسل The Drew Carey show، وظهر وهو يسير في أحد شوارع نيويورك ويقابل عددًا من الأصدقاء وسط الزحام بسياراتهم ثم يمنحهم تذاكر لمشاهدة مباراة.

Suddenly Susan

وفي العام ذاته شارك ترامب في مسلسل Suddenly Susan، في مشهد لا يتجاوز 10 ثوانٍ وقدّم دور لاعب بوكر جالسًا بجوار الممثل جود نيلسون على الطاولة في أحد المطاعم.

Sex and the City

لعب ترامب، دورًا بسيطًا جدًا وظهر لمدة 20 ثانية في مسلسل Sex and the City عام 1999، وظهر في مشهد مع صديقه بيل مكهيو، الذي يحاول إغواء شخصية سامانثا التي تؤديها الممثلة كيم كاترال.

THE JOB

شارك ترامب في مسلسل THE JOB عام 2001، وظهر في دور مالك أحد المطاعم وهو يقبل ليز هيرلي أثناء تناولها الطعام مع شخص آخر، وسأله ترامب: "هل تنام معها؟"، ثم قبّلها مجددا.

Zoolander

في عام 2001 شارك ترامب في فيلم Zoolander، وقدّم دور شخص مشهور وثري من خلال مشهد يتحدث فيه مع أحد المراسلين.

Two Weeks Notice

ظهر ترامب في فيلم Two Weeks Notice عام 2002، مجسدًا دور رجل أعمال ثري يتحدث مع هيو جرانت حول محاميته الجديدة، وكيف تركته المحامية السابقة التي لعبت دورها ساندرا بولوك، وتوعد أنه سيسرق محامية جرانت الجديدة.