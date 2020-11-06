بعد حالة من الجدل.. فنانو مهرجان الجونة يعلنون سلبية تحليل فيروس كورونا

حالة من الجدل الشديد تجتاح مدينة الجونة بعد إنتهاء مهرجان الجونة السينمائي، خاصة بعدما ظهرت أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد"19" من النجوم، الأمر الذي أثار هلع في الوسط الفني، وأسرع البعض لإجراء الفحوصات والتحاليل من أجل الأطمئنان على أنفسهم، وإعلانها للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم الفنانين الذين خضعوا لتحليل الـ PCR:.

نفت الفنانة "يسرا" إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قائلن: "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا إني عملت 2 اختبار PCR والحمد لله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية".

كما شارك الفنان "هاني رمزي" جمهوره نتيجة التحليل التي ثبتت سلبيتها عبر حسابه على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر":، قائلاً:" الحمد لله أنا بخير ونتيجة التحليل سلبية، وربنا يشفي كل

مريض ويبعد عنا وعنكم كل شر ".

وأعلن المخرج "أمير رمسيس" عن سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا، خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "بعد استفسارات عديدة وشائعات وصلت للعديد من الأصدقاء الذين هاتفوني في قلق بعد أن وصلهم معلومة خاطئة عن إصابتي بالمرض .. قررت عمل الـ pcr وخرجت النتيجة سلبية".

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طمأنت "هند عبد الحليم" متابعيها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنة سلبية تحاليل كورونا، قائلة: "الحمد لله سلبية".

وأعلنت "آيتن عامر" عدم إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "يا جماعة إحنا زي الفل الحمد لله وعملنا التست وطلع

سلبي شكرا على السؤال، وأرجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتي معلش هنتعبكم معانا".

ونفى إيضاً "حسن أبو الروس" في تصريحات صحفية شائعات إصابته بفيروس كورونا كما تردد خلال الساعات الماضية، موضحة أنه قام بإجراء المسحة الطبية لمزيد من الاطمئنان وظهرت سلبية.

وخضع الفنان "شريف منير" لمسحة فيروس كورونا للاطمئنان وظهرت النتيجة سلبية وشارك متابعيه فيديو أثناء إجراء المسحة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "آروى جودة" في تصريحات صحفية إنها أجرت مسحة طبية لفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وجاءت نتيجتها سلبية.

ونشرت الفنانة "بشرى"، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة أكدت من خلالها سلبية تحليلها لفيروس كورونا، وكتبت: "الحمدلله نتيجة تحليل الـ pcr الخاص بى negative اى سلبية رغم حضورى جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان، الالتزام بالكمامة هو السر، ربنا يحفظ الجميع و شكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".