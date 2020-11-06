إبراهيم فايق عن ما وراء الطبيعة: إيه أحمد أمين ده أنا وقعت جوه الرواية

"كأني وقعت جوه الرواية.. ايه أحمد أمين ده"، بتلك الكلمات عبر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن مدى إعجابه بمسلسل ماوراء الطبيعة المأخوذ عن رواية الكاتب العبقري الراحل أحمد خالد توفيق، موضحًا أنه قرأ السلسلة كاملة، ولن يتوقع أن يتمكن صناع العمل بتجسيد شخصيات الرواية بهذا الشكل المبهر الذي لن يفصل عشاق السلسلة الأصلية عن الدرامية.

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وأشاد فايق بمخرج العمل عمرو سلامة المتمكن من ادواته وسخرها جميعها ليخرج المسلسل بشكل يفخر به صناعه والجمهور معًا، كما اثنى على الفنان أحمد أمين الذي خلع عباءة الكوميديا ليفاجئ

الجمهور بموهبته العملاقة ويقدم شخصية الدكتوربطل الرواية بكل تفاصيله الصغيرة لينجح في تقمسه ويصدقه المشاهد وينسى أمين الفنان خفيف الظل المعروف لهم.

وعلق فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلًا:"مفوتش عدد واحد من ما وراء الطبيعة، وكنت مجهز نفسي إن العمل الدرامي هيبقى مش متطابق لكني انبهرت، اللي عمله عمرو سلامة حاجة تفوق الوصف، من الشخصيات والأماكن والطقس العام كأني وقعت في الرواية...... ايه أحمد أمين ده؟! ازاي جاب رفعت إسماعيل بلحمه وتفاصيله بانحناء ضهره بجسده الهزيل، بجد شكرا".

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يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة عُرضت أمس الخميس الموافق 5 نوفمبر،على شاشة نتفليكس التي تقدم لأول مرة عمل مصري، وعقب انتهاء الحلقة تصدرت محركات البحث المختلفة وتقلب السوشيال ميديا رأسًا على عقب.

كما يُعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها..

ويعتبر مسلسل ما وراء الطبيعة أول عمل مصري متاح بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع، وهو من بطولة أحمد أمين، آيه سماحة، رزان جميل.