ماجدة الرومى تحذر من المساس بحقوقها وأعمالها الفنية

أصدرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومى، بيانًا، تحذر فيه من المساس بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالها الفنية.

وقالت الفنانة اللبنانية إن المرحلة الأخيرة كثرت فيها أعمال التعدى على حقوق الملكية الفنية وآخر هذه التجاوزات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم «Kimaera» على التصرف دون أى حق أو إذن بأغنية «يا بيروت» واستغلالها تجارياً عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه.

وأضافت، أن الأفعال التى أقدمت عليها الفرقة المذكورة تشكل جرائم منصوصًا ومعاقبًا عليها فى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه

التحديد تعدياً واضحاً وصارخاً على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التى كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قبانى وملحنها الكبير الموسيقار جمال سلامة.

أوضحت أن الفرقة المذكورة لم تكتفِ بالتعدى على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية فأتى الفيديو كليب الذى صدر عنها عملاً هجيناً ينشر العنف والسواد ويتضمن أصواتاً وألحانًا «غريبة» أثارت الاستهجان والذهول، مضيفة أن العبث بأنشودة رائعة

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سكنت وجدان الشعب اللبنانى والعربى وباتت عنوان الأمل والصمود والعنفوان وتحويلها إلى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس.

أضافت أنها سوف تتقدم فى الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها وبوجه كل من شارك معها فى التعدى على الحقوق الفنية الثابتة.

وكانت ماجدة الرومي، قد تواصلت، مع زينب قبانى ابنة الشاعر نزار قبانى، التي أكدت لها باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معها واستعدادها للانضمام إليها فى أى إجراء قضائى قد تتخذه لوقف هذا التعدى.

وناشدت "الرومي"، جميع محطات التلفزة اللبنانية التوقف فورًا عن بث هذه الأعمال السوداوية حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فنى فى هذا الزمن البائس.