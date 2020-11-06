يقام حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا إبنة الموسيقار هاني مهنا، مساء اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، على أن يقتصر الحفل بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قصير ظهرت به العروس هنادي مهنى من حفل زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض.
وتكتم الثنائي على تفاصيل زفافهما، معتبرين أنها أمور شخصية، لا تهم أحدًا غيرهما، وأن ما يجب أن يعرفه الجمهور، سوف يعرفه في الوقت المناسب.
وكان قد إحتفلا العروسين بعقد قرانهما مؤخرًا، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور بعضمن الأصدقاء المقربين والفنانين.
يذكر أن الثنائي أحمد خالد صالح وهنادى مهنا، إجتمعا لأول مرة في عمل فني درامي، خلال المارثون الرمضاني الماضي وهو مسلسل "الفتوة" وكان العمل تأكيدا لقصة الحب بينهما بعد الخطوبة، حيث جسدا شخصية إثنين يقعان في حب بعضهما، من بطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، وشهدت أحداث المسلسل زواج الثنائي بعد علاقة الحب بينهما، ليتحول التمثيل لحقيقة بعقد أحمد خالد صالح قرانه على هنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ هنادي مهنا بالأبيض من حفل زفافها .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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