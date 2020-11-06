فيديو .. أحمد حلمي يأكل الكيكة بالزرادية، معلقاً: وحشة أوي

شارك النجم أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "حلمي" في الفيديو أثناء تناوله الكيك مستخدماً الشاكوشوش والشوكة ليقوم بقطعها ويناولها بالزرادية، قائلاً: "كرهت الكيك، كل ده عشان أكل حتة كيك .. وحشة أوى". عشان أكل حتة كيك .. وحشة أوى". وعلق: "أمنيه حياتي أن الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها ". Advertisements يذكر أن، آخر أعمال النجم أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة"، والذي حقق نجاحاً ملحوظاً فى دور العرض السينمائي، وشارك في بطولته كلاً من منة شلبى، الراحل حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

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