من منتجع الروقان لبؤرة كورونا.. ضبابية مرعبة تيقَّظَ العائدين بمهرجان الجونة

بمشاهده الجاذبة وتصميمات الأزياء الفاخرة، وفنانات تلحقهم كاميرات المصوريين.. مشهد اعتاد المصريين عليه طيلة السنوات الماضية، مع بداية مهرجان الجونة السينمائي والذى انتهي فعالياته بالدورة الرابعة الأسبوع الماضي، إلا أنه شهد هذا العام جائحة جديدة أثارت غضب البعض مع تعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من الفنانين العائدين من المهرجان.

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فمنتجع الجونة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، احتضن فعاليات مهرجانه السينمائي الدولى، بمشاركة العديد من نجوم الفن والسينما في مصر والوطن العربي، ما زال يشغل فكر المصريين ولم تنقطع عنه الأخبار حتى وقتنا هذا، بعد إعلان عدد من الفنانين الذين شاركوا بإصابتهم بفيروس كورونا.

تأسيس الجونة:

ساعدت مدينة الجونة والتي تفصلها عن القاهرة 470 كم، والذي أساسها المهندس سميح ساويرس، بمشاركة شركة "أوراسكوم" عام 1990، في زيادة أعداد السائحين الأجانب والعرب منذ إنطلاق فعاليات المهرجان قبل أربعة سنوات.

تتميز الجونة بكونه موقعا للغطس في الأعماق والرياضات المائية المختلفة، ويوجد بالمنتجع شاطئان رئيسيان هما شاطئ "زيتونة بيتش" وشاطئ "مانجروفي بيتش"، ويتخلل المنتجع عدد كبير من القنوات المائية ما يجعل لكل منزل أو فيلا أو شاليه في المنتجع شاطئًا خاصًا به، ومعظم هذه القنوات المائية أقيم عليها جسور حجرية صغيرة لتسهيل التنقل.

يوجد في الجونة 6 أحياء هي حي "مارينا تاون"، "الحي المتوسطي"، "حي الجولف"، "الحي النوبي"، "حي الهضبة" و"الحي الإيطالي". كما توجد ثلاث مناطق مركزية رئيسية في الجونة تتواجد بها منازل ومحال تجارية ومناطق تسوق وحانات ومطاعم ونوادي ليلية هي منطقة الداون تاون ومنطقة ميدان تمر حنة ومنطقة مارينا أبو تيج والتي يجري تطويرها

لاستقبال اليخوت الكبيرة الحجم، وتوجد محطة إذاعة FM منوعة في المنتجع هي " راديو الجونة " ويوجد بمنتجع الجونة 14 فندقا من درجات 4 الي 5 نجوم إضافة الي فندق 6 نجوم . وهو يمتد قرب مارينا أبو تيج في المنتجع، كذلك يوجد مرسي لليخوت آخر هو أبيدوس مارينا.

بداية إصابات الكورونا بالجونة " حفلة العيد":

بنهاية شهر مايو الماضي، ومع ذروة فيروس كورونا بمصر، لجأ عدد من نجوم الفن والمشاهير إلى قضاء فترة الحجر الصحي بمنتجع الجونة، دون التزام البعض منهم بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية اللازمة لمنع انتشار الفيروس المستجد حينئذ.

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وكشفت عدد من تقارير صحفية، أكدت أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن تنظيم حفل بعيد الفطر الماضي، للمقمين بالجونة، إلا أنه بعد أيام من الحفل ظهرت الأعراض على عدد من المشاهير.

وقال "ميدو" في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" صباح الخير للأسف الناس اللي جات الجونة أسبوع العيد معظمها كان غير مسؤول وكانوا بيعملوا حفلات بشكل مستمر وبيعزموا أعداد كبيرة جدا ده غير الأعداد الكبيرة جدا اللي كانت بتطلع البحر على مركب واحدة ضاربين بالقوانين عرض الحائط، والأخبار المؤكدة من الناس اللي اعرفها ان في عدد مصابين كبير".

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وسرد لاعب الزمالك السابق، في تغريداته:" إدارة الجونة أرسلت ايميلات للملاك بضرورة عدم تأجير المنازل

فترة قصيرة المدى مع ضرورة الالتزام بالأقارب من الدرجة الأولى فقط عند الخروج بالمراكب من المارينا ولكن للأسف الناس كلها رغم مستوى تعليمهم المتميز إلا إن عندهم حالة استهتار كبيرة جداً أدت لارتفاع عدد حالات المصابين".

مشهد الكورونا يعود من شاشة مهرجان السينما بالجونة:

بعد أيام من الانتهاء من مهرجان الجونة السينمائي، خرج مغني الرابر "ويجز"، ليعلن إصابته خلال تواجده بالجونة، مطالبًا من أصدقائه ومن تعامل معه بسرعة إجراء اختبارات طبية للاطمئنان على صحتهم.

الفيروس لم يكتفي بعد، فاكانت الضحية الثانية، الفنانة زينب غريب، بطلة مسلسل بـ" 100 وش"، حيث أعلنت عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إيجابية التحاليل الخاصة بها.

بينما كشفت الفنانة بسمة، أيضًا عن إصابتها بالفيروس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، قائلة :" بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية، الحمدلله تقريبا مفيش أعراض، أول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

وأضافت: "بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا، باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".

أما عن الفنانة نشوي مصطفي، فقد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر حسابها على "فيس بوك" يوم الثلاثاء الماضي، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، ومخالطيها بعمل تحاليل للاطمئنان.

وقالت: "أموت حرفيا.. بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهى مستشفى".

وفي نفس السياق، أعلنت مصممة الأزياء ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على فيس بوك، :"رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وتابعت:" بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع".