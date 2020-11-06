في سرية تامة .. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحتفلان بزفافهما الليلة

يقام حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا إبنة الموسيقار هاني مهنا، مساء اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، على أن يقتصر الحفل بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وتكتم الثنائي على تفاصيل زفافهما، معتبرين أنها أمور شخصية، لا تهم أحدًا غيرهما، وأن ما

يجب أن يعرفه الجمهور، سوف يعرفه في الوقت المناسب.

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وكان قد إحتفلا العروسين بعقد قرانهما مؤخرًا، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور بعض من الأصدقاء المقربين والفنانين.

يذكر أن الثنائي أحمد خالد صالح وهنادى مهنا، إجتمعا

لأول مرة في عمل فني درامي، خلال المارثون الرمضاني الماضي وهو مسلسل "الفتوة" وكان العمل تأكيدا لقصة الحب بينهما بعد الخطوبة، حيث جسدا شخصية إثنين يقعان في حب بعضهما، من بطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، وشهدت أحداث المسلسل زواج الثنائي بعد علاقة الحب بينهما، ليتحول التمثيل لحقيقة بعقد أحمد خالد صالح قرانه على هنادي.