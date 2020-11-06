صورة .. حسن شاكوش لـ تامر حسني: كنت واحشني يا عالمي

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "شاكوش" في الصورة برفقة نجم الجيل الفنان تامر حسني، معلقاً:" كنت واحشني يا عالمي". يا عالمي". Advertisements وفي سياق آخر، يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لطرح أغنية جديدة تحمل إسم "كله رايح" بمشاركة علي قدور، نور التوت وتوزيع إسلام ساسو خلال الفترة المقبلة، وتأتى الأغنية بعد نجاح أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها مؤخراً مع حمادة مجدى، بمشاركة الراقصة الإستعراضية جوهرة، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان نادر زكى، توزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى". إسلام ساسو خلال الفترة المقبلة، وتأتى الأغنية بعد نجاح أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها مؤخراً مع حمادة مجدى، بمشاركة الراقصة الإستعراضية جوهرة، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان نادر زكى، توزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

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