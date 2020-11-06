إحياءً لذكرى وفاته .. محمد إمام يطلب من جمهوره الدعاء لـ هيثم أحمد زكي

تحل غداً السبت، الذكرى الأولى على رحيل الفنان الشاب هيثم زكي، نجل الراحل الكبير أحمد زكي، والذى رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر 2019 بسكتة قلبية مفاجأة.

وطالب الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومتابعيه، الدعاء لـ "هيثم" وقراءة الفاتحة على روحه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "إمام": " الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأخ والصديق هيثم زكي اقروله الفاتحة وادعوله بالرحمة ".

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وأحيت إنجى سلامة خطيبة الراحل هيثم زكي ذكرى

وفاته، وطالبت الجميع بالدعاء له، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم .. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم ".