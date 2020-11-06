أثارت الفنانة السعودية ريم عبد الله، حالة من الجدل الكبير وسط جمهورها، بعد ظهورها بتغير في منطقة الأنف، والذي أصبح بارزًا على غير المعتاد، وكأنها أجرت بها عملية تجميل كون المظهر مختلف عن السابق.
وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن "ريم"
جدير بالذكر أن، ريم عبد اللهممثلة سعودية عرفت في بداياتها بعد مشاركتها مع الثنائي ناصر القصبي وعبد الله السدحان في مسلسل طاش ما طاش، وقدمت العديد من الأعمال التليفزيونية منها جاري يا حمودة، وعد لزام، مزحة برزحة، حيتان وذئاب، وكان آخر الأعمال التليفزيونية التي قدمتها مسلسل حتى يكتمل القمر، وكان أول فيلم لها هو فيلم وجدة، مع المخرج هيفاء المنصور.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية تجميل بالأنف .. الجمهور لـ ريم عبد الله: الخشم ليش صار طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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