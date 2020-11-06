بعد خضوعها لعملية تجميل بالأنف .. الجمهور لـ ريم عبد الله: الخشم ليش صار طويل

أثارت الفنانة السعودية ريم عبد الله، حالة من الجدل الكبير وسط جمهورها، بعد ظهورها بتغير في منطقة الأنف، والذي أصبح بارزًا على غير المعتاد، وكأنها أجرت بها عملية تجميل كون المظهر مختلف عن السابق.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن "ريم"

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قد خضعت لعملية تجميل في الأنف مستشهدين بمقطع فيديو سابق كانت قد نشرته قبل يومين ووثقّ تواجدها في عيادة تجميلية، معلقين:" ليش كذا كانت حلوة، والخشم ليش صار طويل".