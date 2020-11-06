بعد إصابتها بكورونا … نشوى مصطفى تستغيث وتتساءل عن سكرات الموت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

بعد إعلان النجمة المصرية نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، فوجىء جمهور الممثلة الشهيرة بانتكاس وضعها الصحي بعد منشور كتبته على الفيسبوك مما أثار قلق جمهورها العربي حول صحتها.

وكشفت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، أمس الخميس، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت، وهي تتحدث بصعوبة بالغة في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المُذاع على القناة الأولى المصرية، إنها شعرت بأعراض المرض من الخميس الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكانت تظن في البداية أنه مجرد برد عادي، واكتفت بتلقي مخفضات للحرارة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن الأمر ازداد صعوبة عندما شعرت “بألم لا يحتمله بشر” في جسدها بالكامل وصدرها، بحسب تعبيرها.

وتابعت أنه بعد فشل بروتوكول علاج أوصى به طبيب عالجها في المنزل، ورفض مستشفيات قبولها للعلاج، اتصل نجلها برقم شكاوى رئاسة الوزراء المصري، وأخبرهم أن حالة والدته صعبة ومصابة بفيروس “كورونا”، كما أن ابنتها اتصلت بالخط الساخن لوزارة الصة المصرية، وأخبرتهم أن والدتها تحتضر، فطلبوا منها معرفة عمرها ورقمها القومي، وبالفعل أحضروا لها سيارة إسعاف وتم نقلها.

Advertisements

وأكدت نشوى مصطفى أن درجة حرارتها مازالت مرتفعة، ولم تكن تتخيل أن فيروس “كورونا” المستجد بهذه الصعوبة، مضيفة: “لم أكن أتخيل أن آلام كورونا بهذا الشكل، إذا كيف ستكون سكرات الموت”، وطالبت الجميع بالدعاء لها بالشفاء.

وشددت الممثلة المصرية أنه قبل إصابتها بـ(كوفيد-19) لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي، ولا زفاف زميلتها الفنانة التونسية، درة، ولكنها ذهبت إلى محال السوبر ماركت لشراء الخضار واللحوم، إلى جانب أماكن عادية، دون ارتدائها الكمامة الطبية.

وفي ختام مداخلتها الهاتفية، طالبت نشوى مصطفى الجمهور بعدم الاستهانة بفيروس “كورونا” المستجد، وعدم الخروج في الفترة القادمة إلا للضرورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، كما أنها وجهت الشكر للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالقطاع الطبي بشكل عام.