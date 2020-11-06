تراند اليوم : ب50 وش .. روجينا هتوريك الي عمرك ماشوفتو في رمضان 2021 – فيديو

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “بنت السلطان” أول بطولة مطلقة لها، من تأليف أيمن سلامة.

وقالت روجينا في لقائها مع الإعلامي إيلي نخله في برنامج the insider بالعربي، إنها والسيناريست أيمن سلامة أصدقاء منذ سنوات طويلة، وهو يعرف إمكانياتها جيدا، ووصفته بـ”المفتري” بسبب المسلسل الذي قدمه لها.

وترى روجينا أن مسلسل “بنت السلطان” اختبار تمثيل شديد لها وحلم انتظرت تحقيقه منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تلعب 50 شخصية في وقت واحد، مؤكدة أن المنافسة في رمضان لا تخيفها لأن تفكيرها فقط يكون في ما الذي ستقدمه للناس والموضوع الذي تريد إيصاله.

من جانبه، قال أيمن سلامة إنه يعرف إمكانيات روجينا جيدا ويعتبرها ممثلة جبارة ولديها طاقات رهيبة وقد اكتشف ذلك عندما قدمها في مسلسل “مع سبق الإصرار” رغم خوفها ورافضها للدور في البداية.

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أما المخرج أحمد شفيق فقال إنه من بدايته كان يرى أن روجينا يجب أن تكون بطلة مطلقة في أعمالها بسبب إمكانياتها، كاشفا أنه كان يتمنى لو أن روجينا لعبت دور البطولة في أول عمل إخراجي له.

يذكر أن روجينا عرض لها مؤخرا مسلسل “أسود فاتح” عبر منصة شاهد vip.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويدبأ عرضه الأحد المقبل على منصة “شاهد” vip.

وجينا

