تراند اليوم : بقالي أسبوع معزولة.. بسمة تؤكد إصابتها بكورونا- شاهد

أكدت الفنانة بسمة أخبار إصابتها بفيروس كورونا.

كتبت بسمة عبر Facebook معلنة أنها عزلت نفسها منذ أسبوع بعد إيجابية تحليلها، موضحة أنها لم تعان من أي أعراض.

قالت: “بقالي أزيد من اسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل”.

وأوضحت أنها لم تكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها أعلنت لكل المحيطين بها: “مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا اعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع”.

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يذكر أن عدد من النجوم أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم من مدينة الجونة بعد حضورهم لفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي ومنهم سارة عبد الرحمن وزينب غريب، بالإضافة إلى مطرب الراب ويجز الذي تواجد في الجونة أيضا.

