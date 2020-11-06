تراند اليوم : نيقولا معوض يتغازل في خطيبته بكلمات رومانسية – إتفرج

عبر الممثل اللبناني نيقولا معوض عن حبه لخطيبته برسالة رومانسية مؤثرة.

نشر معوض صورتين له بصحبة خطيبته، عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: “أوقات منفشل.. أو.. منفكّر حالنا فشلنا.. و الوقت بيمرق.. و فجأة بدون سابق إنذار، الله بيفرجينا انّو يلّي نحنا كنّا مفكرينا “تجارب فاشلة” ما هي إلّا بواب هوّي سكّرها بوجنا لأنّو عندو باب أحلى بكتير بدّو يفتحُه قدّامنا”.

وتابع: مرّة كتبت: “كل القصة انك تحتضن كل شي الحياة بتقدّملك ياه، انك تستسلم لإرادة الله بحياتَك، و انت متأكّد انّو هوّي بيِرسُم حياتك أحسن بكتير من ما انت بترسمها”.

و لمّا استسلَمت، الله عطاني أحلى رَسم.. انتي”.

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على صعيد آخر، بدأ عرض أولى حلقات برنامجه قعدة رجالة على قناة OSN، ويشارك نيقولا في تقديم البرنامج خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، كما أعلن النجم عن مشاركته في فيلم عالمي سيبدأ تصويره قريبًا وسيعلن عن كافة التفاصيل لاحقًا.

كما يُعرض لنيقولا معوض مسلسل “خيط حرير” الذي يشارك في بطولته النجمتان مي عز الدين وسوسن بدر، المقرر عرضه شهر أكتوبر المقبل ومن إنتاج شركة سينرجي، كما ينتظر إطلاق فيلمه “ماكو” في دور العرض السينمائية المصرية.

