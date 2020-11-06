تراند اليوم : بالصور .. تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح – إتفرج

ساعات قليلة ويبدأ حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، نجل النجم الراحل خالد صالح، عقب مرور ما يقرب من 16 يوما على احتفالهما بـ”ليلة الحنة”.

تفاصيل فستان هنادي مهنا

وكشف مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ”الوطن”، إن الحفل سيعقد اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، على أن يكون الحفل “أوبن إير”.

وأضاف المصدر، أن الفنان تامر حسني، سيحيي حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا خطوبتها، لافتا إلى أن الحفل سيشهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مردفا: “عازمين مصر كلها”.

وأوضح أن العروس ستطل بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، مؤكدا أنه سيكون مفاجأة للجميع، على حد وصفه، متابعا بأنه سيكون مطرزا ويحتوى على نقوش لامعة.

هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ”جلابية بلدي”

خلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بـ”ليلة الحنا”، ونشرت عبر خاصية “استوري” على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة “توكتوك” وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها “حنة هنادي مهنا”، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

وظهرت العروس بـ”جلابية بلدي” بيضاء اللون، غير منقوشة، تشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض “حزمني يا”، مزودة بحزام أحمر به “ترتر” ذهبي، كما اختارت الظهور بشعر انسيابي يحمل بعض التموجات.

عقد قران هنادي مهنا

في 7 أكتوبر الماضي، فاجأ الفنانان أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، جمهورهما، بعقد قرانهما، بعد خطبة دامت قرابة الـ10 أشهر.

وظهرت “هنادي” بفستان أبيض بسيط، اعتمدت على المكياج الهادئ والشعر المنسدل على كتفيها، وتداول عدد من مقاطع الفيديو لعقد القران، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وشارك الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، لقطات من الحفل وعددا من الصور التي تجمعه بهنادي، وأرفق تعليقًا: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحلم أصبح حقيقة وبقيتي مراتي”.

وعمل العروسان معا في مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.



