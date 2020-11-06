شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لـ هنادى مهنا بفستان الزفاف قبل انطلاق مراسم الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل مراسم حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا على زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت هنادى خلال فيديو مرتدية فستان الزفاف استعدادا لانطلاق مراسم الحفل على زوجها.

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واحتفلت الفنانة هنادى مهنا بليلة الحنة، وغلب عليها أجواء الطابع الشعبي، حيث تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضع توك توك وراقصات وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.