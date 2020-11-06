شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تنفى إصابتها بفيروس كورونا: الالتزام بالكمامة هو السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة بشرى جمهورها ومعجبيها ونفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعدما أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بالفيروس التاجي، حيث نشرت بشرى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، نسخة من نتيجة تحليل فيروس كورونا التي ظهرت "سلبية".

وكتبت الفنانة بشرى على إنستجرام: "الحمد لله نتيجة تحليل الـ pcrالخاص بى negative أي سلبية رغم حضورى جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان ..ربنا يحفظ الجميع وشكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".



بشرى تنشر صورة تحاليل كورونا

وأجرى عدد من الفنانين تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحتهم بعدما أعلن عدد من المشاهير إصابتهم بالفيروس التاجي مؤخرا، حيث أجرى الفنان هانى رمزى، تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد إصابة الفنانة زينب غريب وسارة عبد الرحمن والفنانة نشوى مصطفى ومغني الراب ويجز، حيث كتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلاً: "ياريت الناس تعمل تحاليل كورونا وتطمن على نفسها مع تزايد الأعداد أنا بدأت بنفسى والحمد لله وربنا يبعد عنا عنكم شر الوباء".



بشرى عبر إنستجرام

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يأتى ذلك بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.

كما أكدت الفنانة سارة عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف.. يا رب يهون على أى حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كذلك، كشف مطرب الراب ويجز، كواليس إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من الجونة، موضحاً أنه لم يكن يشعر بأى أعراض حتى تم إجراء التحاليل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، : " الموضوع مش مزعج، والحمد لله مش متأثرين بشكل كبير"، مردفاً: "كنا مخالطين لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا فى الجونة، فلجأنا للتحليل، الأغلب كانت نتيجته إيجابية وقررنا أن ننعزل منزليا"

كما كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماماً، بعد خضوعها للتحاليل، ورغم ذلك إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأى أعراض جراء إصابتها.

وكشفت السبب وراء عدم إعلانها الأمر على السوشيال ميديا بتأكيدها، على أنها أخبرت كافة المخالطين لها، وبالتالي لم تحتاج للإعلان عن الأمر، حيث كتبت: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

وأضافت: "بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".