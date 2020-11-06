شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول شيرزينجر تتألق بالكمامة فى أحدث ظهور لها بصحبة صديقها توم إيفانز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية نيكول شيرزينجر فى أحدث ظهور لها بصحبة توم إيفانز في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما شوهد الاثنان وهما يبحثان معا على منزل لهما في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت نيكول شيرزينجر ملابس جريئة، حيث خطفت الأنظار في جولتها مع توم إيفانز مرتدية بنطلون ضيق وردي مموه بعد الانتهاء من التمرين على ما يبدو، وأكملت إطلالتها بإضافة سلسلة ذهبية تضمنت قلادة دائرية أنيقة.

ووصففت النجمة العالمية شعرها على هيئة ذيل حصان بينما بدت وكأنها تتخلص من المكياج، والتزمت ببعض الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها من الفيروس التاجي.

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وشاركت المغنية نيكول شيرزينجر وصديقها فى تدريب الأزواج إلى جانب المدرب الشهير باولو ماسيتى، ولكى تثبت نيكول البالغة من العمر (42 عامًا) أن الثنائى يتمتع بلياقة بدنية واضحة ومرونة مذهلة، نشرت نيكول على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام التى تضم أكثر من 4.6 مليون شخص صورة هى تستعرض لياقتها البدنية ومرونة جسدها بينا كانت ترفع أعلى ساقيها لأعلى فى الهواء وذلك جنبا إلى جنب مع توم الذى ظهر بشكل رياضى بلا قميص لكى يستعرض عضلات جسده .

وظهرت نيكول شيرزينجر في الصورة بملابس رياضية بإحدى درجات اللون الرمادى، حيث انتقت البنطلون الذى ارتدته من "Gymshark" ووصل سعره الى 45 جنيها إسترلينيا .