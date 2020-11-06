نيللي كريم توقف "العميل صفر" بسبب "دهب"

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة نيللي كريم في إجراء التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد، الذي يحمل أسم مبدئي "دهب"، والذي من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي تتعاون خلاله مع المؤلف دكتور مدحت العدل، والمخرج هاني خليفة.

وهذا ما جعل نيللي كريم توقف تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر"، الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ومن تأليف وإخراج هاني خليفة، حيث بدأت نيللي تصويره الأسبوع الماضي وتم توقفه، ومن المقرر أن يعود استكمال تصويره بعد انتهاء عيد الفطر المقبل.

وتعقد نيللي كريم حاليا جلسات عمل بشكل شبه يومي مع دكتور مدحت العدل والمخرج هاني خليفة، وذلك للإستقرار على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل البدء في تصوير، إضافة إلى ترشيح الفنانين المشاركين في بطولته.

يذكر أن الفنانة نيللى كريم نافست في المارثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، الذي شاركها بطولته كلا من الفنانين، أسر ياسين، وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وآخرين، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى .