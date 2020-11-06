روبي مدرسة موسيقى والكدواني حاد الطباع في "برة المنهج"

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة روبي تصوير مشاهد فيلمها الجديد "برة المنهج"، الذي يشاركها بطولته الفنان ماجد الكدواني، والمقرر عرضه خلال عام 2021 المقبل.

وتجسد روبي خلال أحداث الفيلم شخصية مدرسة موسيقى بإحدى المارس الخاصة، وتتعرض لأزمات عديدة في حياتها، فيما يجسد ماجد الكدواني شخصية رجل أعمال حاد الطباع ويسعى لتحقيق أحلامه، وتجمعه الأحداث بروبي، والعمل يناقش قضية التنمر.

فيلم "برة المنهج" يشارك في بطولته إلى جوار روبي والكدواني كلا من الفنانين، أسماء أبواليزيد، وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر، إضافة إلى ظهور الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الفيلم، وهو من تأليف خالد دياب، ويشارك في تأليفه عمرو سلامة، الذي يتولى إخراجه أيضا.

يذكر أن الفنانة روبي ستطل على جمهورها في رمضان المقبل، وذلك من خلال مسلسل "بدر البدور"، الذي يشاركها بطولته الفنان أسر ياسين، ويخرجه كريم الشناوي.