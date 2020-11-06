فيديو.. أحمد حلمي يأكل كيكة بـ"شاكوش" ويتمنى أمنية

رنا صلاح الدين - نشر الفنان أحمد حلمي فيديو له أثناء تناوله كيكة تمت تحضيراها في المنزل، وذلك عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويبدو أن الكيكة كانت "نسفة" للغاية، ما جعله يستخدم "شاكوش وزرادية" حتى يقطع قطعة منها.
وقال أحمد حلمي أثناء الفيديو: "كرهت الكيك، كل ده عشان أكل حتة كيك.. وحشة أوى".
كما تمنى أمنية، حيث كتب على الفيديو، "أمنية حياتي إن الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها".
https://www.instagram.com/p/CHQfv9iHp6y/?igshid=dz76pggq0y78embed/captioned
ويبدو أن هذه الكيكة قامت بعملها نجلته لي لي، حيث أنه كان تحدث عن الكيكة التي بتعملها منذ أن بدأت كورونا، وذلك أثناء استضافته مؤخرا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.
يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم "خيال مآتة"، الذي شاركه في بطولته كلا من الفنانين، منة شلبى، والراحل حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وآخرين، ومن تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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