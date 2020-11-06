“فوغ” تشيد بأناقة الأمير تشارلز

متابعة بتجـــــــــــرد: كثيراً ما يرد اسما كيت وميجان عند الحديث عن الذوق المتميز في اختيار الأزياء، لكن حماهما الأمير تشارلز، ربما لم يكن يرد على الأذهان عند الحديث عن الأناقة في بريطانيا قبل الآن.

وفي مقابلة أُعدت للنشر في أحدث أعداد مجلة الأزياء والموضة «فوغ» البريطانية، قال رئيس تحرير المجلة إدوارد إنينفول للأمير تشارلز «أنا معجب دوماً باختياراتك في الملابس».

وبدا أن هذا الإطراء فاجأ ولي العهد الذي يفضل عادة البذلات التي بها صفان من الأزرار مصحوبة بربطة العنق ومنديل بلون متناسق.

ورد تشارلز ضاحكاً «ظننت أني مثل ساعة توقفت عن العمل.. ثم يأتي الناس بعد 25 عاماً ليرتدوا مثل ما أرتديه».

وأضاف «يسرني جداً أن ترى أن هذا ذوق متميز، أنا أهتم بالتفاصيل والألوان وأشياء من هذا القبيل».

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ولا يحظى رجال العائلة البريطانية عادة بنفس الاهتمام الذي ينصب على نسائها عند الحديث عن الأزياء والموضة.

وسبق أن ظهرت كيت زوجة وليام، الابن الأكبر لتشارلز، على غلاف مجلة فوغ، في حين شاركت ميجان زوجة شقيقه الأصغر هاري في تحرير فوغ بناء على دعوة من المجلة.

وأجرت فوغ اللقاء مع تشارلز، الذي يناصر قضايا البيئة منذ وقت طويل، للحديث عن التزامه بما يطلق عليه الموضة المستدامة التي تضع في الحسبان العوامل البيئية والاقتصادية، وهو ما قال إنه أمر يحرص عليه دائماً.

وقال «أنا واحد من الناس الذين لا يحبون التخلص من أي شيء. لذلك أفضل صيانة الملابس بل وإصلاحها إذا اقتضى الأمر بدل التخلص منها». ودعا المصنعين والمستهلكين للحد من الإهدار.

وأضاف «أعتقد أن هناك فرصاً ضخمة، لا سيما الآن، في قطاع الموضة المستدامة ككل لمواجهة هذا الاتجاه غير المألوف لإنتاج ملابس سريعة الاستهلاك أو أي شيء سريع الاستهلاك، صراحة».