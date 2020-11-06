“عهد الدم” لـ باسل خياط يعرض بهذا التاريخ على Mbc1!

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت محطة Mbc 1 عن انطلاق عرض مسلسل “عهد الدم” بطولة النجم السوري باسل خياط على شاشتها ابتداءً من الأحد المقبل ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد عرضه عبر منصة شاهد VIP بأشهر، حيث حقق عبر المنصة نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة جداً عالية.

العمل تراجيدي مشوّق جداً، مؤلف من ١٠ حلقات، يلعب بطولته النجوم باسل خياط، نادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، وسام فارس، رودريغ سليمان وغيرهم.

نفيد بالذكر أن مسلسل “عهد الدم” من تأليف إياد أبو الشامات، إخراج كريم الشناوي وإنتاج Eagle Films/جمال سنان وMbc Studios.