غدًا.. تامر حسني يطرح أغنيتين من ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجـــــــــــرد: يطرح النجم المصري تامر حسني أغنيتين جديدتين من ألبومه “خليك فولاذي” غدًا السبت بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى تحمل اسم “قرّهتني في الحب” والأغنية الثانية بعنوان “قوّلني كلام” وسيتم إصدارهما عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”. نفيد بالذكر أن نجم الجيل أطلق في الأيام الماضية 4 أغنيات من الألبوم، وهي، “بألف سلامة”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” و“‘اختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.

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