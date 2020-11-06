خطيبة الراحل هيثم زكي تحيي الذكرى الأولى لوفاته برسالة مؤثرة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت أنجي سلامة ذكرى وفاة خطيبها الممثل المصري هيثم زكي، نجل الراحل أحمد زكي، بعد مرور عام على وفاته.

وكتبت سلامة عبر حسابها على “فايسبوك”: “أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه، بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم”.

وإشارة الى أن الظهور الأخير لسلامة كان إبان وفاة هيثم، حيث دخلت في حالة انهيار شديدة، بعد نبأ الوفاة، وناشدت حينها الجمهور بالمشاركة في جنازته وتكثيف الدعاء له.