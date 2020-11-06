دعوى تتعلق باستخدام أغنية "واي إم سي إيه" لفرقة "فيلدج بيبل" في حملة ترمب

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باريس: يُتوقع أن تقام "خلال الأيام المقبلة" دعوى في فرنسا والولايات المتحدة تتعلق باستخدام أغنية "واي إم سي إيه" لفرقة "فيلدج بيبل" في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية، على ما أعلن وكيل أصحاب الحقوق في باريس الخميس.

وقال المحامي ريشار مالكا بصفته وكيل أصحاب حقوق مؤلفَّي هذه الأغنية "خلال الأيام الأخيرة من الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية، عمد فريق ترامب إلى استخدام أغنية +واي إم سي إيه+ لفرقة فيلدج بيبل بشكل واسع ومن دون إذن، سواء في لقاءاته الانتخابية أو كموسيقى لشريط فيديو دعائي تم بثه في العالم كله".

وحظيت هذه الأغنية بشهرة عالمية واسعة منذ العام 1978، وقد ألّفها الفرنسيان جاك مورالي وهنري بيلولو والأميركي فيكتور ويليس.

وأضاف مالكا أن أصحاب حقوق المؤلفَين الفرنسيين "اكتشفوا بذهول هذا الاستخدام غير الشرعي، وأكثر من ذلك لأغراض حزبية وانتخابية لمصلحة ترامب، وهذا ما لم يكونوا ليقبلوا به إطلاقاً".

وأضاف أن هذا الاستخدام سيكون "موضوعه دعوى في الايام المقبلة، سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة، ضد كل من شارك أو تواطأ في ما يُعتبر سرقة موصوفة للملكية الفكرية".